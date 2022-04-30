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Один з найбільших імпортерів російського газу в Німеччині відмовився оплачувати поставки в рублях

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Берлін, Субота 30 квітня 2022 02:08
Один з найбільших імпортерів російського газу в Німеччині відмовився оплачувати поставки в рублях Фото: найбільший імпортер російського газу в Німеччині відмовився оплачувати поставки в рублях (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Німецький концерн Uniper шукає спосіб оплати за російський газ, сумісний з санкціями і указом про оплату в рублях. Компанія підтвердила, що продовжить оплачувати газ з Росії в євро, обговорюючи конкретні механізми з партнерами і німецьким урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

Концерн веде переговори зі своїми контрактними партнерами про конкретні модальності оплати. Крім цього Uniper веде тісні консультації з німецьким урядом.

"Ми вважаємо можливою сумісну з санкційним правом і російським указом систему перекладу. Ясно також і те, що Uniper продовжить платити в євро", - повідомили в пресслужбі компанії.

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