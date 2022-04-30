Один з найбільших імпортерів російського газу в Німеччині відмовився оплачувати поставки в рублях
Німецький концерн Uniper шукає спосіб оплати за російський газ, сумісний з санкціями і указом про оплату в рублях. Компанія підтвердила, що продовжить оплачувати газ з Росії в євро, обговорюючи конкретні механізми з партнерами і німецьким урядом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".
Концерн веде переговори зі своїми контрактними партнерами про конкретні модальності оплати. Крім цього Uniper веде тісні консультації з німецьким урядом.
"Ми вважаємо можливою сумісну з санкційним правом і російським указом систему перекладу. Ясно також і те, що Uniper продовжить платити в євро", - повідомили в пресслужбі компанії.
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