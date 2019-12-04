Крупнейший автобусный лоукостер Европы запускает первый украинский маршрут

Фото: Flixbus (flixbus.com.ua)

Открывается направление Одесса-Пльзень

Крупнейший европейский автобусный лоукост перевозчик FlixBus назвал первый украинский маршрут, на котором будут работать автобусы в фирменной ливрее компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что рейсы будут осуществлять по направлению Одесса-Пльзень (Чехия). По маршруту следования автобус будет проезжать Тернополь, Львов, Краков и Прага.

Первый выезд состоится уже 11 декабря. Продажа билетов стартует сегодня, 4 декабря. В период распродажи цена билетов на маршруте Одесса-Пльзень составит от 99 грн.

Перевозки будут осуществляться тремя брендированными автобусами Setra 2014-2015 годов выпуска.

Перевозки в автобусах в фирменной зеленой ливрее и с соответствующим брендированием FlixBus означают, что согласно политике компании, автобусы должны соответствовать всем стандартам европейского FlixBus.

Напомним, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян летом сообщал, что в Украине начала работать немецкая транспортная компания Flixbus.

Как сообщало РБК-Украина, немецкий автобусный перевозчик Flixbus в июле 2017 года заявил о запуске рейсов из четырех городов Украины по европейским направлениям. Тогда Flixbus планировал ездить в Европу из Львова, Житомира, Ровно и Киева.