Найбільший автобусний лоукостер Європи запускає перший український маршрут

Відкривається напрямок Одеса-Пльзень
Найбільший європейський автобусний лоукост перевізник FlixBus назвав перший український маршрут, на якому будуть працювати автобуси у фірмовій лівреї компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).
Наголошується, що рейси будуть здійснювати за напрямом Одеса-Пльзень (Чехія). За маршрутом слідування автобус буде проїжджати Тернопіль, Львів, Краків та Прагу.
Перший виїзд відбудеться вже 11 грудня. Продаж квитків стартує сьогодні, 4 грудня. У період розпродажу ціна квитків на маршруті Одеса-Пльзень складе від 99 грн.
Перевезення будуть здійснюватися трьома брендованими автобусами Setra 2014-2015 років випуску.
Перевезення в автобусах у фірмовій зеленої лівреї і з відповідним брендуванням FlixBus означають, що відповідно до політики компанії, автобуси повинні відповідати всім стандартам європейського FlixBus.
Нагадаємо, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян влітку повідомляв, що в Україні почала працювати німецька транспортна компанія Flixbus.
Як повідомляло РБК-Україна, німецький автобусний перевізник Flixbus в липні 2017 року заявив про запуск рейсів з чотирьох міст України з європейськими напрямками. Тоді Flixbus планував їздити в Європу зі Львова, Житомира, Рівного та Києва.