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Найбільший автобусний лоукостер Європи запускає перший український маршрут

Новини » Суспільство     04.12.2019 - 13:07
Найбільший автобусний лоукостер Європи запускає перший український маршрут
Фото: Flixbus (flixbus.com.ua)

Відкривається напрямок Одеса-Пльзень

Найбільший європейський автобусний лоукост перевізник FlixBus назвав перший український маршрут, на якому будуть працювати автобуси у фірмовій лівреї компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Наголошується, що рейси будуть здійснювати за напрямом Одеса-Пльзень (Чехія). За маршрутом слідування автобус буде проїжджати Тернопіль, Львів, Краків та Прагу.

Перший виїзд відбудеться вже 11 грудня. Продаж квитків стартує сьогодні, 4 грудня. У період розпродажу ціна квитків на маршруті Одеса-Пльзень складе від 99 грн.

Перевезення будуть здійснюватися трьома брендованими автобусами Setra 2014-2015 років випуску.

Перевезення в автобусах у фірмовій зеленої лівреї і з відповідним брендуванням FlixBus означають, що відповідно до політики компанії, автобуси повинні відповідати всім стандартам європейського FlixBus.

Нагадаємо, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян влітку повідомляв, що в Україні почала працювати німецька транспортна компанія Flixbus.

Як повідомляло РБК-Україна, німецький автобусний перевізник Flixbus в липні 2017 року заявив про запуск рейсів з чотирьох міст України з європейськими напрямками. Тоді Flixbus планував їздити в Європу зі Львова, Житомира, Рівного та Києва.

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