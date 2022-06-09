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Крупнейшие учения НАТО по противовоздушной обороне проходят в Европе

Фото: РСЗО HIMARS (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащие НАТО принимают участие в крупнейших в истории учениях по испытанию систем противовоздушной и противоракетной обороны. Всего задействовано около трех тысяч человек из 17 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Учения направлены на отработку противодействия российским крылатым ракетам, а также авиации разных классов и типов, которая находится на вооружении армии РФ. Всего в учениях, которые называются "Наследие Рамштайна", задействовано три тысячи военнослужащих из 17 стран-союзников. Учения проходят на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

В общей сложности 50 истребителей и других боевых самолетов прилетели с баз по всей Европе, в учениях задействованы 17 наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения с США над Тихим океаном. В них приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1 американских ВВС.

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