Крупнейшие газовые месторождения "Укргаздобычи" истощены более чем на 80%

В компании сообщили, что проводится поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение
Пять крупнейших газовых месторождений государственного предприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.
Также отмечается, что компания проводит разведку новых участков.
Уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании:
При этом в госкомпании добавили, что на сегодняшний день инвестируется много средств на поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение.
"Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать "гринфилды" - новые участки", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Кабмин предложил частичную приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпошты", "Укртрансгаза" и "Укргаздобычи".
Кроме того, в конце ноября прошлого года СБУ и Национальная полиция провели обыски в офисе "Укргаздобычи". Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику. Также в компании добавили, что сотрудничали с представителями правоохранительных органов и предоставили всю необходимую документацию.