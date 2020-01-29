Крупнейшие газовые месторождения "Укргаздобычи" истощены более чем на 80%

Пять крупнейших газовых месторождений государственного предприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook. Также отмечается, что компания проводит разведку новых участков.

Уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании:

Шебелинское - 89%; Западно-Крестищенское - 90%; Яблуновское - 79%; Ефремовское - 82%; Мелеховское - 82%.

При этом в госкомпании добавили, что на сегодняшний день инвестируется много средств на поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение.

"Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать "гринфилды" - новые участки", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что за прошлый год "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров голубого топлива, нарастила 15 млрд кубометров газа запаса и подготовила к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд кубометров газа.

Напомним, ранее Кабмин предложил частичную приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпошты", "Укртрансгаза" и "Укргаздобычи".

Кроме того, в конце ноября прошлого года СБУ и Национальная полиция провели обыски в офисе "Укргаздобычи". Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику. Также в компании добавили, что сотрудничали с представителями правоохранительных органов и предоставили всю необходимую документацию.