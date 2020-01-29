ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Крупнейшие газовые месторождения "Укргаздобычи" истощены более чем на 80%

Новости » Промышленность     29.01.2020 - 14:34
Крупнейшие газовые месторождения "Укргаздобычи" истощены более чем на 80%
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

В компании сообщили, что проводится поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение

Пять крупнейших газовых месторождений государственного предприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

Также отмечается, что компания проводит разведку новых участков.

Уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании:

  1. Шебелинское - 89%;
  2. Западно-Крестищенское - 90%;
  3. Яблуновское - 79%;
  4. Ефремовское - 82%;
  5. Мелеховское - 82%.

При этом в госкомпании добавили, что на сегодняшний день инвестируется много средств на поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение.

"Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать "гринфилды" - новые участки", - говорится в сообщении.

Крупнейшие газовые месторождения &quot;Укргаздобычи&quot; истощены более чем на 80%Также в компании напомнили, что за прошлый год "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров голубого топлива, нарастила 15 млрд кубометров газа запаса и подготовила к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд кубометров газа.

Напомним, ранее Кабмин предложил частичную приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпошты", "Укртрансгаза" и "Укргаздобычи".

Кроме того, в конце ноября прошлого года СБУ и Национальная полиция провели обыски в офисе "Укргаздобычи". Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику. Также в компании добавили, что сотрудничали с представителями правоохранительных органов и предоставили всю необходимую документацию.

Оржель дал прогноз цен на газ для населения "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности
Новости Украины Укргаздобычагаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь