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Найбільші газові родовища "Укргазвидобування" виснажені більш ніж на 80%

Новини » Промисловість     29.01.2020 - 14:34
Найбільші газові родовища "Укргазвидобування" виснажені більш ніж на 80%
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

У компанії повідомили, що проводиться пошук нових ресурсів, які дозволять компенсувати видобуток і природне падіння

П'ять найбільших газових родовищ державного підприємства "Укргазвидобування" виснажені більш ніж на 80%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

Також наголошується, що компанія проводить розвідку нових ділянок.

Рівень виснаженості топ-5 найбільших родовищ компанії:

  1. Шебелинське - 89%;
  2. Західно-Хрестищенське - 90%;
  3. Яблунівське - 79%;
  4. Єфремівське - 82%;
  5. Мелеховское - 82%.

При цьому в держкомпанії додали, що на сьогодні інвестується багато коштів на пошук нових ресурсів, які дозволять компенсувати видобуток і природне падіння.

"Тому ми багато інвестуємо в пошук нових ресурсів, які дозволять компенсувати видобуток і природне падіння. Зокрема, проводимо дорозвідку наявних площ і починаємо освоювати "грінфілд" - нові ділянки", - йдеться в повідомленні.

Найбільші газові родовища &quot;Укргазвидобування&quot; виснажені більш ніж на 80%Також у компанії нагадали, що за минулий рік "Укргазвидобування" відкрила три нових родовища з ресурсною базою 2,15 млрд кубометрів блакитного палива, наростила 15 млрд кубометрів газу запасу і підготувала до буріння об'єкти з ресурсною базою 17,7 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, раніше Кабмін запропонував часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошта", "Укртрансгазу" і "Укргазвидобування".

Крім того, в кінці листопада минулого року СБУ і Національна поліція провели обшуки в офісі "Укргазвидобування". Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку. У компанії також додали, що співпрацювали з представниками правоохоронних органів і надали всю необхідну документацію.

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