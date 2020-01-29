Найбільші газові родовища "Укргазвидобування" виснажені більш ніж на 80%

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

У компанії повідомили, що проводиться пошук нових ресурсів, які дозволять компенсувати видобуток і природне падіння

П'ять найбільших газових родовищ державного підприємства "Укргазвидобування" виснажені більш ніж на 80%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії у Facebook. Також наголошується, що компанія проводить розвідку нових ділянок.

Рівень виснаженості топ-5 найбільших родовищ компанії:

Шебелинське - 89%; Західно-Хрестищенське - 90%; Яблунівське - 79%; Єфремівське - 82%; Мелеховское - 82%.

При цьому в держкомпанії додали, що на сьогодні інвестується багато коштів на пошук нових ресурсів, які дозволять компенсувати видобуток і природне падіння.

"Тому ми багато інвестуємо в пошук нових ресурсів, які дозволять компенсувати видобуток і природне падіння. Зокрема, проводимо дорозвідку наявних площ і починаємо освоювати "грінфілд" - нові ділянки", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії нагадали, що за минулий рік "Укргазвидобування" відкрила три нових родовища з ресурсною базою 2,15 млрд кубометрів блакитного палива, наростила 15 млрд кубометрів газу запасу і підготувала до буріння об'єкти з ресурсною базою 17,7 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, раніше Кабмін запропонував часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошта", "Укртрансгазу" і "Укргазвидобування".

Крім того, в кінці листопада минулого року СБУ і Національна поліція провели обшуки в офісі "Укргазвидобування". Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку. У компанії також додали, що співпрацювали з представниками правоохоронних органів і надали всю необхідну документацію.