В крупнейшем городе Австралии отменяют комендантский час

Так, по информации местных властей, уровень вакцинации от коронавируса первой дозой достиг 80% среди взрослого населения Нового Южного Уэльса.

В то время как уровень вакцинации двумя дозами в соседнем штате Сидней составляет сейчас 48%.

"Это выше среднего показателя по стране в 43%, но значительно ниже уровня 70%, который вызовет ослабление других карантинных ограничений, впервые введенных три месяца назад", - поясняет правительство.

Отмечено, что власть рассчитывает достичь уровня 70% привитых в штате примерно в середине следующего месяца, после чего планируют ослабить и другие ограничения, как только вакцинация достигнет 80%.