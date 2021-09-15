UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В крупнейшем городе Австралии отменяют комендантский час

Автор: Мария Кучерявец

Комендантский час, который был введен для более чем 2 млн человек в 12 пригородах Сиднея отменяется сегодня вечером. Причиной тому является увеличение темпов вакцинации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, по информации местных властей, уровень вакцинации от коронавируса первой дозой достиг 80% среди взрослого населения Нового Южного Уэльса.

В то время как уровень вакцинации двумя дозами в соседнем штате Сидней составляет сейчас 48%.

"Это выше среднего показателя по стране в 43%, но значительно ниже уровня 70%, который вызовет ослабление других карантинных ограничений, впервые введенных три месяца назад", - поясняет правительство.

Отмечено, что власть рассчитывает достичь уровня 70% привитых в штате примерно в середине следующего месяца, после чего планируют ослабить и другие ограничения, как только вакцинация достигнет 80%.

Напомним, в Сиднее ввели ночной комендантский час чтобы сдержать распространение нового штамма "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстралияСиднейПандемия коронавируса