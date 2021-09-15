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У найбільшому місті Австралії скасовують комендантську годину

Автор: Марія Кучерявець

Комендантська година, яка була введена для більш ніж 2 млн осіб в 12 передмістях Сіднея скасовується сьогодні ввечері. Причиною тому є пожвавлення темпів вакцинації у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, за інформацією місцевої влади, рівень вакцинації від коронавірусу першою дозою сягнув 80% серед дорослого населення Нового Південного Уельсу.

В той час як рівень вакцинації двома дозами в сусідньому штаті Сідней становить зараз 48%.

"Це вище середнього показника по країні в 43%, але значно нижче рівня 70%, який викличе ослаблення інших карантинних обмежень, вперше введених три місяці тому", - пояснює уряд.

Зазначено, що влада розраховує досягти рівня 70% щеплених у штаті приблизно в середині наступного місяця, після чого планують послабити й інші обмеження, як тільки вакцинація досягне 80%.

Нагадаємо, в Сіднеї ввели нічну комендантську годину аби стримати розповсюдження нового штаму "Дельта".

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