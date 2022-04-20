Крупнейшая нефтегазовая копания Японии отказалась покупать нефть в России

Крупнейшая в Японии нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings Inc не планирует покупать российскую нефть до тех пор, пока не будут решены все проблемы, связанные со вторжением в Украину. Компания получила альтернативные поставки с Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На данный момент мы намерены получить альтернативы (для российской нефти) от существующих торговых партнеров, таких как Саудовская Аравия, Абу-Даби и Кувейт", - заявил Цутому Сугимори, глава Eneos Holdings.

В то же время он отметил, что компания продолжит "усилия по диверсификации наших источников, чтобы уменьшить зависимость от Ближнего Востока в будущем".

Напомним, в марте крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos Holdings прекратила закупать сырую нефть у России. Как заявил глава компании Цутому Сугимори, это произошло из-за вторжения Москвы в Украину.