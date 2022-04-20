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Найбільша нафтогазова копання Японії відмовилася купувати нафту в Росії

Фото: Японія відмовляється від російської нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Найбільша в Японії нафтопереробна компанія Eneos Holdings Inc не планує купувати російську нафту до тих пір, поки не будуть вирішені всі проблеми, пов'язані з вторгненням в Україну. Компанія отримала альтернативні поставки з Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На даний момент ми маємо намір отримати альтернативи (для російської нафти) від існуючих торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі і Кувейт", - заявив Цутому Сугіморі, глава Eneos Holdings.

У той же час він зазначив, що компанія продовжить "зусилля з диверсифікації наших джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому".

Нагадаємо, в березні найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings припинила закуповувати сиру нафту у Росії. Як заявив глава компанії Цутому Сугіморі, це сталося через вторгнення Москви в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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