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Крупнейшая в мире биржа фриланса Upwork прекратит работу в России и Беларуси

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Понедельник 07 марта 2022 23:02
Крупнейшая в мире биржа фриланса Upwork прекратит работу в России и Беларуси Upwork прекратит работу в России и Беларуси (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Международная биржа фриланса Upwork объявила о начале прекращения работы в Беларуси и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора платформы Хейден Браун.

"Война президента России Владимира Путина против Украины бросила вызов нашей миссии, ценностям и нашим возможностям по предоставлению экономических возможностей тем, кто этого добивается", - говорится в сообщении.

Также в течение следующих нескольких дней фрилансеры и клиенты из России и Беларуси больше не смогут регистрировать новые аккаунты, заключать новые контракты и станут невидимыми во время поиска. Текущие договоры должны быть расторгнуты до 1 мая.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил, что выход Upwork из России означает, что более 100 тысяч российских граждан останутся без работы в IT.

"Они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны. Это мужественное решение команды Upwork. Мы очень благодарны за него", – написал Федоров в Telegram.

В Upwork отметили, что продолжат оказывать поддержку украинским фрилансерам и простым гражданам. Также биржа планирует пожертвовать 1 миллион долларов организации Direct Relief International в поддержку населения Украины.

Ранее мы сообщали, что "Радио Свобода" приостановила свою работу в России.

Также мы писали, что Zara прекратила продажи на территории России.

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