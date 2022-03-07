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Найбільша у світі біржа фрілансу Upwork припинить роботу в Росії та Білорусі

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Понеділок 07 березня 2022 23:02
Найбільша у світі біржа фрілансу Upwork припинить роботу в Росії та Білорусі Upwork припинить роботу в Росії та Білорусі (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Міжнародна біржа фрілансу Upwork оголосила про початок припинення роботи в Білорусі та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора платформи Хейден Браун.

"Війна президента Росії Володимира Путіна проти України кинула виклик нашій місії, цінностям та нашим оперативним можливостям щодо надання економічних можливостей тим, хто цього досягає", - йдеться у повідомленні.

Також протягом наступних кількох днів фрілансери та клієнти з Росії та Білорусії більше не зможуть реєструвати нові акаунти, укладати нові контракти та стануть невидимими під час пошуку. Поточні договори мають бути розірвані до 1 травня.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, що вихід Upwork із Росії означає, що понад 100 тисяч російських громадян залишаться без роботи в IT.

"Вони мовчать, коли їх диктатор вбиває жителів нашої країни. Це мужнє рішення команди Upwork. Ми дуже вдячні за нього", – написав Федоров у Telegram.

В Upwork зазначили, що продовжать надавати підтримку українським фрілансерам та простим громадянам. Також біржа планує пожертвувати 1 мільйон доларів організації Direct Relief International на підтримку населення України.

Раніше ми повідомляли, що "Радіо Свобода" призупинила свою роботу в Росії.

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