Крупнейшая энергокомпания Германии закроет свои электростанции до 2025

Немецкая энергетическая компания Uniper, расположенная в Дюссельдорфе, намерена закрыть большинство своих электростанций до 2025 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, компания

приняло решение о поэтапном отказе от тепловых электростанций на буром угле до 2038 года. Операторы электростанций и открытых шахт должны получить компенсацию в размере 4,35 млрд евро за досрочное отключение электростанций. Кроме того, власти планируют выделить до 5 млрд евро на пенсии и пособия работникам таких ТЭС и шахт.

Кроме того, в декабре 2019 года на саммите ООН по климату призвали принять более серьезные обязательства в 2020 году. Делегации длительное время не могли договориться по итоговой декларации, в результате чего конференция была продлена почти на два дня.