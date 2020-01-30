Найбільша енергокомпанія Німеччини закриє свої електростанції до 2025

Німецька енергетична компанія Uniper, розташована в Дюссельдорфі, має намір закрити більшість своїх електростанцій до 2025 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, компанія

прийняло рішення про поетапної відмови від теплових електростанцій на бурому вугіллі до 2038 року. Оператори електростанцій і відкритих шахт повинні отримати компенсацію в розмірі 4,35 млрд євро за дострокове відключення електростанцій. Крім того, влада планує виділити до 5 млрд євро на пенсії та допомоги працівникам таких ТЕС і шахт.

Крім того, в грудні 2019 року на саміті ООН з клімату закликали прийняти більш серйозні зобов'язання у 2020 році. Делегації тривалий час не могли домовитися по підсумковій декларації, в результаті чого конференція була продовжена майже на два дні.