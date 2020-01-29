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Правительство Германии откажется от бурого угля до 2038 года

Новости » Политика     29.01.2020 - 15:53
Правительство Германии откажется от бурого угля до 2038 года
Иллюстративное фото (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

Операторы буроугольных электростанций и открытых шахт должны получить компенсацию за досрочное отключение электростанций

Правительство Германии приняло решение о поэтапном отказе от тепловых электростанций (ТЭС) на буром угле до 2038 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как сообщается, правительство одобрило законопроект, который предусматривает прекращение вредного для климата производства электроэнергии из угля в Германии не позднее 2038 года. Год назад угольная комиссия представила соответствующую концепцию.

Операторы электростанций, которые работают на буром угле, и открытых шахт должны получить компенсацию в размере 4,35 млрд евро за досрочное отключение электростанций, для которого в законопроекте установлен определенный график. Кроме того, власти планируют выделить до 5 млрд евро на пенсии и пособия работникам таких ТЭС и шахт.

В ходе поэтапного отказа от угля соответствующим регионам также было обещано 40 млрд евро на структурные изменения.

Законопроект, который занимает почти 200 страниц, теперь должен обсудить Бундестаг. Ожидается, что законопроект будет принят в середине 2020 года.

Напомним, в декабре прошлого года саммит ООН по климату призвал принять более серьезные обязательства в 2020 году. Делегации длительное время не могли договориться по итоговой декларации, в результате чего конференция была продлена почти на два дня.

Ранее сообщалось, что таяние льда Гренландии увеличилось в семь раз в период с 1992 по 2018 года. К концу 21 века это приведет к повышению уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

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