Крупнейшая энергокомпания Дании отказалась платить за газ в рублях

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены российской агрессией против Украины. Мы делаем все возможное, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями, в том числе прекратили все поставки угля для наших электростанций", - сообщили в компании.

Там отмечается, что "Газпром экспорта" отклоняет требования по оплате поставленного газа в рублях.

"Газ не является основным бизнесом для Ørsted, и мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продолжаем наши текущие контракты", - говорится в сообщении.

Также сообщили, что если у компании получат чистую прибыль от контракта с "Газпром экспорт" в 2022 году, он будет передан на гуманитарную помощь в Украине".

В компании приветствовали стремление ЕС "прекратить зависимость от российской нефти и газа и ускорить экологическую трансформацию энергетического сектора ЕС.

"Мы готовы помочь ускорить процесс "зеленого" строительства", - отметили в компании.