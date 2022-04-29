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Крупнейшая энергокомпания Дании отказалась платить за газ в рублях

Фото: в днии отказываются платить рублями за российский газ (pixabay)
Автор: Евгений Прокопенко

Ведущая датская энергетическая компания отказалась платить за поставки российского газа в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены российской агрессией против Украины. Мы делаем все возможное, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями, в том числе прекратили все поставки угля для наших электростанций", - сообщили в компании.

Там отмечается, что "Газпром экспорта" отклоняет требования по оплате поставленного газа в рублях.

"Газ не является основным бизнесом для Ørsted, и мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продолжаем наши текущие контракты", - говорится в сообщении.

Также сообщили, что если у компании получат чистую прибыль от контракта с "Газпром экспорт" в 2022 году, он будет передан на гуманитарную помощь в Украине".

В компании приветствовали стремление ЕС "прекратить зависимость от российской нефти и газа и ускорить экологическую трансформацию энергетического сектора ЕС.

"Мы готовы помочь ускорить процесс "зеленого" строительства", - отметили в компании.

Напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет оплачивать российский газ рублями. Он добавил, что совместно с Польшей будет создана группа для реагирования на прекращение поставок нефти из России.

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