Найбільша енергокомпанія Данії відмовилась платити за газ у рублях

"Ми як і раніше глибоко стурбовані російською агресією проти України. Ми робимо все можливе, щоб припинити співпрацю з російськими компаніями, в тому числі припиняємо всі поставки вугілля для наших електростанцій", - повідомили в компанії.

Там зазначається, Ørsted відхиляє вимоги "Газпром експорту" щодо оплати поставленого газу в рублях.

"Газ не є основним бізнесом для Ørsted, і ми не укладаємо нових довгострокових контрактів і не продовжуємо наші поточні контракти", - йдеться в повідомленні.

Також повідомили, що якщо у компанії отримають чистий прибуток від контракту з "Газпром експорт" у 2022 році, він буде переданий на гуманітарну допомогу в Україні".

У компанії привітали прагнення ЄС "припинити залежність" від російської нафти та газу і прискорити екологічну трансформацію енергетичного сектору ЄС.

"Ми готові допомогти прискорити процес "зеленого" будівництва", - зазначили в компанії.