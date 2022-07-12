Крупнейшая дистанционная школа Украины помогла завершить учебный год более 100 000 семей

Этой весной дистанционное школьное образование стало не просто выбором отдельных семей, но и настоящей необходимостью. С начала военных действий на помощь государственным школам пришла первая и самая большая в Украине дистанционная школа "Оптима".

Ее учредители с первых дней военного положения открыли свободный доступ к своим учебным материалам и пригласили к обучению всех школьников, которые в этом нуждались. Попробовав учиться по образовательным материалам "Оптимы", все больше семей рассматривают возможность учиться здесь и дальше.

"С ОПТИМизмом в сердце"

За три весенних месяца благотворительный пакет "С ОПТИМизмом в сердце" объединил 100 000 украинских детей. Чтобы каждый участник получил качественный доступ к учебным материалам, школе пришлось в сжатые сроки искать возможности для увеличения мощностей образовательной платформы. Теперь ее возможности достигают 500 000 уникальных пользователей! Каждая семья могла самостоятельно оценить скорость доступа, качество уроков и составить собственное мнение.

Благодаря возможности учиться дистанционно, тысячи украинских школьников смогли закончить учебный год без потери знаний и времени. Более того, ученики выпускных классов смогли получить документы об образовании и планировать свое будущее.

Уникальный обучающий контент

Школьники на благотворительном учебном пакете получили возможность учиться по уникальным урокам в школе "Оптима", которая с момента создания работала исключительно дистанционно. Подача школьной программы спланирована и организована именно для такой ​​формы обучения. Украинские семьи оценили качественный контент, индивидуальный подход, график, который каждый ученик может подстроить под себя. Убедиться в этом может каждый с помощью бесплатного демодоступа сроком на 7 дней.

В "Оптиме" убеждены, что школьное образование должно быть, прежде всего, интересным! Поэтому в уроках используются многочисленные 3D-модели, видео- и аудиовставки, а младшие классы учатся с помощью ярких познавательных мультфильмов, которые просто и доступно преподают школьную программу. Все уроки разработаны командой профессиональных дизайнеров, психологов, педагогов, методистов и учитывают особенности восприятия информации детьми разных возрастов.

Семьи, которые учились на благотворительном пакете, высоко оценивают качество и удобство обучения. Многие планируют продолжать дистанционное образование и в следующем году.

В "Оптиме" можно закончить учебный год летом и получить официальные документы для перехода в следующий класс или сдачи Национального мультипредметного теста.

Узнать подробности, заказать образовательную услугу или получить персональную консультацию можно по телефонам: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.