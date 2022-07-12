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Найбільша дистанційна школа України допомогла завершити навчальний рік більш як 100 000 родин

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Вівторок 12 липня 2022 08:00

Найбільша дистанційна школа України допомогла завершити навчальний рік більш як 100 000 родин

Цієї весни дистанційна шкільна освіта стала не просто вибором окремих сімей, проте й справжньою необхідністю. Від початку воєнних дій на допомогу державним школам прийшла перша і найбільша в Україні дистанційна школа "Оптіма".

Її засновники з перших днів воєнного стану відкрили вільний доступ до своїх навчальних матеріалів і запросили до навчання всіх школярів, які цього потребували. Спробувавши навчатися за освітніми матеріалами "Оптіми", все більше родин розглядають можливість навчатися тут і надалі.

"З ОПТИМізмом у серці"

За три весняні місяці благодійний пакет "З ОПТИМізмом у серці" об’єднав 100 000 українських дітей. Щоб кожен учасник отримав якісний доступ до навчальних матеріалів, школі довелося в стислі терміни шукати можливості для збільшення потужностей освітньої платформи. Наразі її можливості сягають 500 000 унікальних користувачів! Кожна родина могла самостійно оцінити швидкість доступу, якість уроків і скласти власну думку.

Завдяки можливості навчатися дистанційно, тисячі українських школярів змогли закінчити навчальний рік без втрати знань і часу. Понад те, учні випускних класів змогли отримати документи про освіту і планувати своє майбутнє.

Найбільша дистанційна школа України допомогла завершити навчальний рік більш як 100 000 родин

Унікальний навчальний контент

Учні на благодійному навчальному пакеті отримали можливість навчатися за унікальними уроками в школі "Оптіма", яка від моменту створення працювала виключно дистанційно. Подача шкільної програми спланована й організована саме для такої форми навчання. Українські родини оцінили якісний контент, індивідуальний підхід, графік, який кожен учень може підлаштувати під себе. Переконатися в цьому може кожен за допомогою безплатного демодоступу строком на 7 днів.

В "Оптімі" переконані, що шкільна освіта має бути передусім цікавою! Тому в уроках використовуються численні 3D-моделі, відео- та аудіовставки, а молодші класи навчаються за допомогою яскравих пізнавальних мультфільмів, які просто й доступно викладають шкільну програму. Всі уроки розроблені командою професійних дизайнерів, психологів, педагогів та методистів і враховують особливості сприйняття інформації дітьми різного віку.

Найбільша дистанційна школа України допомогла завершити навчальний рік більш як 100 000 родинРодини, які навчалися на благодійному пакеті, високо оцінюють якість та зручність навчання. Багато з них планують продовжувати дистанційну освіту й наступного року.

В "Оптімі" також можна закінчити рік влітку й отримати офіційні документи для переходу в наступний клас або складання Національного мультипредметного тесту.

Дізнатися подробиці, замовити освітню послугу або отримати персональну консультацію можна за телефонами: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.

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