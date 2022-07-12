Найбільша дистанційна школа України допомогла завершити навчальний рік більш як 100 000 родин

Цієї весни дистанційна шкільна освіта стала не просто вибором окремих сімей, проте й справжньою необхідністю. Від початку воєнних дій на допомогу державним школам прийшла перша і найбільша в Україні дистанційна школа "Оптіма".

Її засновники з перших днів воєнного стану відкрили вільний доступ до своїх навчальних матеріалів і запросили до навчання всіх школярів, які цього потребували. Спробувавши навчатися за освітніми матеріалами "Оптіми", все більше родин розглядають можливість навчатися тут і надалі.

"З ОПТИМізмом у серці"

За три весняні місяці благодійний пакет "З ОПТИМізмом у серці" об’єднав 100 000 українських дітей. Щоб кожен учасник отримав якісний доступ до навчальних матеріалів, школі довелося в стислі терміни шукати можливості для збільшення потужностей освітньої платформи. Наразі її можливості сягають 500 000 унікальних користувачів! Кожна родина могла самостійно оцінити швидкість доступу, якість уроків і скласти власну думку.

Завдяки можливості навчатися дистанційно, тисячі українських школярів змогли закінчити навчальний рік без втрати знань і часу. Понад те, учні випускних класів змогли отримати документи про освіту і планувати своє майбутнє.

Унікальний навчальний контент

Учні на благодійному навчальному пакеті отримали можливість навчатися за унікальними уроками в школі "Оптіма", яка від моменту створення працювала виключно дистанційно. Подача шкільної програми спланована й організована саме для такої форми навчання. Українські родини оцінили якісний контент, індивідуальний підхід, графік, який кожен учень може підлаштувати під себе. Переконатися в цьому може кожен за допомогою безплатного демодоступу строком на 7 днів.

В "Оптімі" переконані, що шкільна освіта має бути передусім цікавою! Тому в уроках використовуються численні 3D-моделі, відео- та аудіовставки, а молодші класи навчаються за допомогою яскравих пізнавальних мультфільмів, які просто й доступно викладають шкільну програму. Всі уроки розроблені командою професійних дизайнерів, психологів, педагогів та методистів і враховують особливості сприйняття інформації дітьми різного віку.

Родини, які навчалися на благодійному пакеті, високо оцінюють якість та зручність навчання. Багато з них планують продовжувати дистанційну освіту й наступного року.

В "Оптімі" також можна закінчити рік влітку й отримати офіційні документи для переходу в наступний клас або складання Національного мультипредметного тесту.

Дізнатися подробиці, замовити освітню послугу або отримати персональну консультацію можна за телефонами: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.