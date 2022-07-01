UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крупная сеть АЗС убирает лимиты на бензин и ДТ. Как меняются условия продажи с 1 июля

Фото: крупная сеть АЗС убирает лимиты на бензин и ДТ (wog.ua)
Автор: Константин Широкун

Сеть автозаправочных станций WOG приняла решение об отмене с 1 июля всех лимитов на продажу автомобильного топлива. Чтобы иметь возможность заправлять автомобиль без ограничений, у пользователя должна быть активирована программа лояльности Pride – в виде мобильного приложения, или пластиковой карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

Также с июля владельцы карты Pride могут покупать автомобильный газ за наличные и банковские карты на тех АЗС, где продажа горючего происходит исключительно за безналичный расчет.

Дефицит автомобильного топлива в Украине начался вскоре после вторжения РФ и вызван целенаправленными ракетными ударами по Кременчугскому НПЗ и крупным нефтебазам по всей территории страны.

Как сообщало РБК-Украина, цены на автогаз снижаются на АЗС в Украине. Это связано с увеличением количества предложений импортного топлива.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗСдефицит бензинаВторжение России в УкраинуWOG