Велика мережа АЗС прибирає ліміти на бензин і ДП. Як змінюються умови продажу з 1 липня

Мережа автозаправних станцій WOG прийняла рішення про скасування з 1 липня всіх лімітів на продаж автомобільного палива. Щоб мати можливість заправляти автомобіль без обмежень, у користувача повинна бути активована програма лояльності Pride - у вигляді мобільного додатку, або пластикової карти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанія.

Також з липня власники картки Pride можуть купувати автомобільний газ за готівку та банківські картки на тих АЗС, де продаж пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок.

Дефіцит автомобільного палива в Україні почався незабаром після вторгнення РФ і викликаний цілеспрямованими ракетними ударами по Кременчуцькому НПЗ і великим нафтобазам по всій території країни.