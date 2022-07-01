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Велика мережа АЗС прибирає ліміти на бензин і ДП. Як змінюються умови продажу з 1 липня

Фото: велика мережа АЗС прибирає ліміти на бензин і ДП (wog.ua)
Автор: Константин Широкун

Мережа автозаправних станцій WOG прийняла рішення про скасування з 1 липня всіх лімітів на продаж автомобільного палива. Щоб мати можливість заправляти автомобіль без обмежень, у користувача повинна бути активована програма лояльності Pride - у вигляді мобільного додатку, або пластикової карти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанія.

Також з липня власники картки Pride можуть купувати автомобільний газ за готівку та банківські картки на тих АЗС, де продаж пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок.

Дефіцит автомобільного палива в Україні почався незабаром після вторгнення РФ і викликаний цілеспрямованими ракетними ударами по Кременчуцькому НПЗ і великим нафтобазам по всій території країни.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на автогаз знижуються на АЗС в Україні. Це пов'язано зі збільшенням кількості пропозицій імпортного палива.

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АЗСдефицит бензинаВторгнення Росії до УкраїниWOG