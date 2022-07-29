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Крупная сеть АЗС отменила лимиты на продажу бензина и дизеля

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Украина, Пятница 29 июля 2022 14:05
Крупная сеть АЗС отменила лимиты на продажу бензина и дизеля Фото: бензин и дизель можно снова можно купить без ограничений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сеть ОККО с 29 июля отменила лимиты на заправку всеми видами топлива. Для покупателей вновь стала доступной опция "заправка до полного".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, также возобновлено списание и накопление баллов Fishka на топливо, товары магазина, ресторана и кафе. Списывать баллы можно без ограничений.

Возврат баллами на карту Fishka составляет:

  • 50 коп./л за заправку любого вида топлива
  • 2% на товары магазина (кроме стартовых пакетов и табака)
  • 3% на товары кафе и ресторана (кроме табака)

Как сообщало РБК-Украина, дефицита горючего в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.

Напомним, по состоянию на конец июля на розничном рынке Украины наблюдается небольшой избыток предложения бензина и автогаза.

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