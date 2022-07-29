Велика мережа АЗС скасувала ліміти на продаж бензину та дизеля

Фото: бензин та дизель можна знову можна купити без обмежень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мережа ОККО з 29 липня скасувала ліміти на заправку всіма видами пального. Для покупців знову стала доступною опція "заправка до повного".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу компанії.

За даними прес-служби, також відновлено списання та накопичення балів Fishka на пальне, товари магазину, ресторану і кафе. Списувати бали можна без обмежень. Повернення балами на картку Fishka становить: 50 коп./л за заправку будь-якого виду пального

2% на товари магазину (крім стартових пакетів і тютюну)

3% на товари кафе і ресторану (крім тютюну)