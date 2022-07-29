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Велика мережа АЗС скасувала ліміти на продаж бензину та дизеля

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 14:05
Велика мережа АЗС скасувала ліміти на продаж бензину та дизеля Фото: бензин та дизель можна знову можна купити без обмежень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мережа ОККО з 29 липня скасувала ліміти на заправку всіма видами пального. Для покупців знову стала доступною опція "заправка до повного".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу компанії.

За даними прес-служби, також відновлено списання та накопичення балів Fishka на пальне, товари магазину, ресторану і кафе. Списувати бали можна без обмежень.

Повернення балами на картку Fishka становить:

  • 50 коп./л за заправку будь-якого виду пального
  • 2% на товари магазину (крім стартових пакетів і тютюну)
  • 3% на товари кафе і ресторану (крім тютюну)

Як повідомляло РБК-Україна, дефіциту пального в Україні у найближчі місяці не очікується. Водночас восени можливі обмеження щодо відпуску бензину на АЗС.

Нагадаємо, станом на кінець липня на роздрібному ринку Україні спостерігається невеликий надлишок пропозиції бензину та автогазу.

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