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Крупная испанская сеть отелей перестала обслуживать российских туристов

Фото: отель в Дубае (kempinski.com)
Автор: Владимир Костырин

Испанская сеть гостиниц RIU Hotels & Resorts перестала сотрудничать с российским рынком и отказалась обслуживать туристов из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России.

Речь идет, в частности, об отелях RIU на популярных курортах в ОАЭ, на Мальдивах, Доминикане, и Шри-Ланке.

Так, для новых туристов из РФ RIU закрывала свои отели с 13 апреля, а соответствующие письма с предупреждением туркомпании получили днем ранее.

Отмечается, что ранее подтвержденные бронирования для граждан РФ в гостиницах RIU остаются в силе.

Компания Hotels & Resorts также приостановила работу своего сайта для пользователей из России.

Ранее мы рассказывали, какие страны, отели и авиакомпании до сих пор работают с РФ.

А также писали, какие отели в Украине связаны со страной-оккупантом.

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