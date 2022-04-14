Крупная испанская сеть отелей перестала обслуживать российских туристов

Речь идет, в частности, об отелях RIU на популярных курортах в ОАЭ, на Мальдивах, Доминикане, и Шри-Ланке.

Так, для новых туристов из РФ RIU закрывала свои отели с 13 апреля, а соответствующие письма с предупреждением туркомпании получили днем ранее.

Отмечается, что ранее подтвержденные бронирования для граждан РФ в гостиницах RIU остаются в силе.

Компания Hotels & Resorts также приостановила работу своего сайта для пользователей из России.