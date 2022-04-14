Велика іспанська мережа готелів перестала обслуговувати російських туристів

Йдеться, зокрема, про готелі RIU на популярних курортах в ОАЕ, на Мальдівах, Домінікані, і Шрі-Ланці.

Так, для нових туристів з РФ RIU закривала свої готелі з 13 квітня, а відповідні листи з попередженням туркомпанії отримали днем раніше.

Зазначається, що раніше підтверджені бронювання для громадян РФ в готелях Riu залишаються в силі.

Компанія Hotels & Resorts також призупинила роботу свого сайту для користувачів з Росії.