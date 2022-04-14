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Круче, чем "Байрактар". Украина получит ударные американские дроны MQ-9 Reaper

Фото: ударно-разведывательный беспилотник армии США MQ-9 Reaper (twitter.com/muzinbot)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper (Жнец). Дроны могут изменить баланс в российско-украинской войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbs.

По данным издания, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома.

"При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - заявил изданию представитель компании.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета 24 часа.

Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.

Напомним, вчера президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.

Отметим, позднее Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине.

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