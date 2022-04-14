Крутіше, ніж "Байрактар". Україна отримає ударні американські дрони MQ-9 Reaper

Україна веде переговори про закупівлю важких ударних безпілотників американського виробництва MQ-9 Reaper (Жнець). Дрони можуть змінити баланс у російсько-українській війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbs.
За даними видання, минулого тижня представники України зустрілися з General Atomics, виробником бойових безпілотників, у тому числі MQ-9 Reaper, основного розвідувально-ударного дрона армії США. Переговори не могли відбутися без санкції Білого дому.
"За підтримки Уряду США ці безпілотники можуть опинитися в розпорядженні українських військових в лічені дні", - заявив виданню представник компанії.
MQ-9 Reaper - модульний розвідувально-ударний БПЛА армії США. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год. Практична стеля становить 13 000 метрів. Максимальна тривалість польоту 24 години.
Безпілотник має шість точок підвіски. Може нести до 4 ракет класу "повітря - земля", або до 8-ми в модифікації MQ-9a або 4 ракети "Хеллфайр" і дві бомби Mark 82 c лазерним наведенням. Крім того, дрон може оснащуватися розвідувально-навігаційним обладнанням, що дозволяє використовувати його для наведення на ціль керованих боєприпасів.
Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів.
Відзначимо, пізніше Пентагон розкрив вміст нового пакету військової допомоги Україна.
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