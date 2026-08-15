Кровотеча може забрати життя за хвилини: як надати допомогу до приїзду медиків

Головне: Якщо рану видно, її потрібно максимально притиснути , а за необхідності накласти турнікет на 5-7 см вище рани.

, а за необхідності накласти турнікет на 5-7 см вище рани. Якщо місце поранення не видно, турнікет накладають максимально високо на кінцівку . Якщо кровотечу не вдається зупинити, можна застосувати другий турнікет.

. Якщо кровотечу не вдається зупинити, можна застосувати другий турнікет. При пораненнях у місцях, де турнікет накласти неможливо, рану тампонують і безперервно притискають .

. Турнікет не можна самостійно послаблювати чи знімати до приїзду медиків, а час його накладання потрібно зафіксувати.

Як не втратити дорогоцінний час

У разі поранень чи травм вирішальним фактором є дії людей, які опинилися поруч. Саме перші хвилини після травми часто визначають, чи матиме постраждалий шанс дочекатися допомоги.

Масивна кровотеча - одна з найбільш небезпечних загроз після тяжкого поранення. Вона може призвести до загибелі вже за лічені хвилини.

Тому в сучасних протоколах домедичної допомоги зупинка критичної крововтрати є пріоритетом, а турнікет - одним із найефективніших засобів стабілізації стану.

За допомогою вчасного накладання кровоспинного джгута можна виграти час і суттєво підвищити шанси на порятунок. Турнікет потрібно правильно застосувати та діяти за алгоритмами домедичної допомоги.

Алгоритм дій при масивній кровотечі

Насамперед необхідно оцінити ситуацію. Перш ніж надавати допомогу собі, необхідно переконатися, що небезпека минула або її вплив можна мінімізувати.

Наприклад, якщо ще триває обстріл і є ризик повторного удару, або після ДТП небезпечно залишатися в автомобілі, слід переміститися в безпечніше місце.

Варто покликати на допомогу людей поруч, а якщо свідків кілька - звернутися до конкретної людини з проханням викликати екстрену медичну допомогу.

Наступний крок - швидко оглянути, чи є масивна кровотеча. Про неї можуть свідчити інтенсивне витікання крові з рани, пульсуючий струмінь, одяг, який стрімко просочується кров’ю, або калюжа крові, що швидко збільшується.

Небезпечними ознаками також є повна чи часткова ампутація кінцівки. Також можуть бути бліда шкіра, холодні руки та ноги чи порушення свідомості.

"Якщо джерело кровотечі добре видно, перша дія - максимально притиснути рану руками. За можливості після цього накладають тиснучу пов'язку й оцінюють, чи вдалося зупинити кровотечу. Якщо ні, необхідно застосувати турнікет, розмістивши його на 5-7 сантиметрів вище рани, у жодному разі не на ліктьовому чи колінному суглобах", - пояснює інструктор з домедичної допомоги компанії SICH Олег Лелякін.

Після цього важливо переконатися, що крововтрата зупинилася, а також зафіксувати час накладання турнікету.

Що робити, якщо місце поранення приховане

За словами фахівця, якщо поранення приховане під одягом або немає можливості швидко визначити його точне місце, діяти потрібно інакше. У такій ситуації турнікет накладають максимально високо на кінцівку, не витрачаючи час на пошук рани.

Уже після зупинки кровотечі, якщо дозволяють умови, можна розрізати одяг і уточнити локалізацію ушкодження.

Важливо пам’ятати: якщо після накладання кровоспинного джгута кровотеча триває, потрібно перевірити, чи достатньо він затягнутий. Якщо кров все одно не вдається зупинити, допускається накладання другого турнікета вище першого.

"У випадках, коли це неможливо або неефективно, необхідно продовжувати прямий тиск на рану або, за наявності відповідних навичок, виконати її тампонування", - каже Лелякін.

Як діяти, якщо турнікет не можна накласти

Особливого підходу потребують поранення в ділянках, де накласти турнікет неможливо, - у пахвинній ділянці, пахвовій западині, на сідницях чи біля основи шиї.

У таких випадках кровотечу зупиняють щільним тампонуванням рани гемостатичним бинтом, а за його відсутності - звичайним бинтом або марлею, після чого здійснюють безперервний прямий тиск на рану.

Експерти наголошують ще на одному правилі: після накладання турнікет не можна самостійно послаблювати чи знімати. Він має залишатися на кінцівці до приїзду медиків.

Саме тому так важливо одразу зафіксувати час його застосування - ця інформація допоможе медикам правильно спланувати подальші кроки.