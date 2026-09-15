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"Кроти", а не реєстри: як ворог насправді дізнається про український ОПК, - дослідження

13:41 15.09.2026 Вт
3 хв
Чому головною загрозою для оборонних підприємств залишаються не відкриті реєстри, а люди?
aimg Лев Шевченко
"Кроти", а не реєстри: як ворог насправді дізнається про український ОПК, - дослідження Фото: український ОПК (Getty Images)
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Росія найчастіше отримує чутливу інформацію про український оборонно-промисловий комплекс через агентуру, інформаторів і коригувальників, а не через відкриті державні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження YouControl.

Що показав аналіз повідомлень СБУ

За результатами дослідження 7362 новин на сайті СБУ за період з січня 2020 по серпень 2026 року аналітики виділили 131 матеріал, що безпосередньо стосується загроз оборонно-промисловому комплексу, і визначили сім ключових способів здобуття ворогом чутливої інформації.

Головною вразливістю залишається людський фактор: 149 публікацій за статтею 111 ККУ ("Державна зрада") стосуються викриття "кротів" і шпигунів на стратегічних підприємствах та в державних органах, ще 179 - агентів, інформаторів і зв'язкових ФСБ, а 117 - цілих агентурних мереж і груп коригувальників.

Загалом стаття 111 ККУ фігурує у 1428 матеріалах вибірки, а кількість таких повідомлень стрімко зросла після 2022 року: якщо у 2020 році їх було 45, то у 2025-му - вже 355.

Ще 269 повідомлень пов'язані з коригуванням вогню та наведенням ударів на українські об'єкти. У 43 випадках агенти особисто фотографували та знімали на відео території підприємств ОПК, а у 2025-2026 роках зафіксовано 33 випадки цілеспрямованого збору даних про дислокацію конкретних військових та оборонних об'єктів.

Яку роль відіграють соцмережі та відкриті дані

Окремим каналом вербування аналітики назвали Telegram: 84 з 90 публікацій про пошук інформаторів через соцмережі (93%) стосувалися саме цього месенджера, причому у 40 випадках йшлося про жінок-інформаторок, яких вербували під приводом "легкого заробітку" або через родинно-побутові мотиви.

Натомість відкриті державні дані серед зафіксованих каналів витоку інформації про ОПК не фігурують: у дослідженому масиві повідомлень СБУ не виявили жодного випадку, коли отримання інформації про оборонні об'єкти було б пов'язане з використанням даних із публічних реєстрів.

Окремо аналітики виявили 14 публікацій щодо 11 кримінальних провадженнь, у яких закрита інформація потрапляла назовні через самих працівників правоохоронних і контролюючих органів - найчастіше йшлося про податкові та фіскальні служби.

У YouControl наголошують, що цей висновок важливо враховувати в дискусії щодо вилучення відкритих даних про ОПК відповідно до постанови Кабміну №1257: якщо основні канали витоку лежать поза межами публічних реєстрів, саме вилучення базових відомостей про юридичних осіб не може бути ефективним інструментом захисту оборонної промисловості.

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Випадки викриття агентів у Силах оборони СБУ фіксує регулярно. Так, наприкінці серпня контррозвідка затримала на Одещині кадрового офіцера-командира групи спеціального призначення Нацгвардії, який тривалий час передавав росіянам таємні дані про бойову роботу свого підрозділу та готував теракт на замовлення Кремля.

Водночас ворог використовує й інформаційні методи тиску на командний склад ЗСУ: за даними джерел РБК-Україна, росія розгорнула операцію "Почтальон" - кампанію фейкових звернень, спрямовану на дискредитацію командирів підрозділів із високим морально-психологічним станом, зокрема у Сухопутних військах, ДШВ, Нацгвардії та Силах безпілотних систем.

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