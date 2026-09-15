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"Кроты", а не реестры: как враг действительно узнает об украинском ОПК, - исследование

13:41 15.09.2026 Вт
3 мин
Почему главной угрозой для оборонных предприятий остаются не открытые реестры, а люди?
aimg Лев Шевченко
"Кроты", а не реестры: как враг действительно узнает об украинском ОПК, - исследование Фото: украинский ОПК (Getty Images)
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Россия чаще всего получает чувствительную информацию об украинском оборонно-промышленном комплексе через агентуру, информаторов и корректировщиков, а не через открытые государственные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование YouControl.

Что показал анализ сообщений СБУ

По результатам анализа 7362 новостей на сайте СБУ за период с января 2020 по август 2026 года аналитики выделили 131 материал, непосредственно касающийся угроз оборонно-промышленному комплексу, и определили семь ключевых способов получения врагом чувствительной информации.

Главной уязвимостью остается человеческий фактор: 149 публикаций по статье 111 УКУ ("Государственная измена") касаются разоблачения "кротов" и шпионов на стратегических предприятиях и в госорганах, еще 179 - агентов, информаторов и связных ФСБ, а 117 - целых агентурных сетей и групп корректировщиков.

В целом статья 111 УКУ фигурирует в 1428 материалах выборки, а количество таких сообщений резко возросло после 2022 года: если в 2020 году их было 45, то в 2025-м - уже 355.

Еще 269 сообщений связаны с корректировкой огня и наведением ударов по украинским объектам. В 43 случаях агенты лично фотографировали и снимали на видео территории предприятий ОПК, а в 2025-2026 годах зафиксировано 33 случая целенаправленного сбора данных о дислокации конкретных военных и оборонных объектов.

Какую роль играют соцсети и открытые данные

Отдельным каналом вербовки аналитики назвали Telegram: 84 из 90 публикаций о поиске информаторов через соцсети (93%) касались именно этого мессенджера, причем в 40 случаях речь шла о женщинах-информаторах, которых вербовали под предлогом "легкого заработка" или из-за семейно-бытовых мотивов.

В то же время открытые государственные данные среди зафиксированных каналов утечки информации об ОПК не фигурируют: в исследованном массиве сообщений СБУ не выявили ни одного случая, когда получение информации об оборонных объектах было бы связано с использованием данных из публичных реестров.

Отдельно аналитики выявили 14 публикаций по 11 уголовным производствам, в которых закрытая информация оказывалась снаружи через самих работников правоохранительных и контролирующих органов - чаще всего речь шла о налоговых и фискальных службах.

В YouControl отмечают, что этот вывод важно учитывать в дискуссии об изъятии открытых данных об ОПК в соответствии с постановлением Кабмина №1257: если основные каналы утечки лежат за пределами публичных реестров, само изъятие базовых сведений о юридических лицах не может быть эффективным инструментом защиты оборонной промышленности.

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Случаи разоблачения агентов в Силах обороны СБУ фиксирует регулярно. Так, в конце августа контрразведка задержала в Одесской области кадрового офицера-командира группы специального назначения Нацгвардии, который длительное время передавал россиянам тайные данные о боевой работе своего подразделения и готовил теракт по заказу Кремля.

В то же время враг использует и информационные методы давления на командный состав ВСУ: по данным источников РБК-Украина, россия развернула операцию "Почтальон" - кампанию фейковых обращений, направленную на дискредитацию командиров подразделений с высоким морально-психологическим состоянием, в частности в Сухопутных войсках, ДШВ, Нацгвардии и Силах беспилотных систем.

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