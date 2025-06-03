Кросовери Skoda в Україні отримали нові мотори: розкриті ціни та характеристики

Skoda в Україні суттєво оновила лінійку двигунів для автомобілів 2026 модельного року. Так, нові силові агрегати двигуни отримали Skoda Kodiaq, Superb, Kamiq та Scala, згодом оновлення отримає і бестселер бренду Skoda Octavia.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на прес-службу компанії.

Так, новий Skoda Kodiaq, тепер доступний з новим бензиновим двигуном 2.0 TFSI потужністю 204 к.с. Цей мотор доступний з 7-ступеневою роботизованою трансмісією DSG та системою повного приводу. Ціни на машину з новим силовим агрегатом починаються з 1 717 350 грн.

Нові мотори Skoda Superb

Флагманська модель бренду – Skoda Superb – отримала два нові дизельні двигуни: 2.0 TDI потужністю 150 к.с. та 2.0 TDI потужністю 193 к.с. Обидва дизельні варіанти доступні з "роботом" на 7 передач, привід може бути як переднім, так і повним. Ціни – від 1 610 100 грн.

Крім того, для Superb на українському ринку стала доступна комплектація Sportline. Відтепер автомобіль можна замовити й у кузові Combi.

Оновлення компактних кросоверів

Також оновлення торкнулись компактних моделей: Skoda Kamiq та Skoda Scala. Тепер вони доступні з новим бензиновим двигуном 1.5 TSI потужністю 150 к.с. у парі з 7-ступеневою DSG. Вартість Skoda Kamiq з оновленим двигуном стартує від 1 068 350 грн.