Кроссоверы Skoda в Украине получили новые моторы: раскрыты цены и характеристики

Skoda в Украине существенно обновила линейку двигателей для автомобилей 2026 модельного года. Так, новые силовые агрегаты двигатели получили Skoda Kodiaq, Superb, Kamiq и Scala, впоследствии обновление получит и бестселлер бренда Skoda Octavia.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, новый Skoda Kodiaq, теперь доступен с новым бензиновым двигателем 2.0 TFSI мощностью 204 л.с. Этот мотор доступен с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG и системой полного привода. Цены на машину с новым силовым агрегатом начинаются с 1 717 350 грн.

Новые моторы Skoda Superb

Флагманская модель бренда - Skoda Superb - получила два новых дизельных двигателя: 2.0 TDI мощностью 150 л.с. и 2.0 TDI мощностью 193 л.с. Оба дизельных варианта доступны с "роботом" на 7 передач, привод может быть как передним, так и полным. Цены - от 1 610 100 грн.

Кроме того, для Superb на украинском рынке стала доступна комплектация Sportline. Отныне автомобиль можно заказать и в кузове Combi.

Обновление компактных кроссоверов

Также обновления коснулись компактных моделей: Skoda Kamiq и Skoda Scala. Теперь они доступны с новым бензиновым двигателем 1.5 TSI мощностью 150 л.с. в паре с 7-ступенчатой DSG. Стоимость Skoda Kamiq с обновленным двигателем стартует от 1 068 350 грн.