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Кросовери Renault Captur і Symbioz отримали гібридну силову установку нового покоління

Середа 07 травня 2025 13:15
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Кросовери Renault Captur і Symbioz отримали гібридну силову установку нового покоління Фото: Кросовери Renault Captur і Symbioz отримали гібридну силову установку (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Гібридні кросовери Renault Captur і Symbioz стали потужнішими та більш економічними завдяки новому поколінню гібридної установки E-Tech, що одержала позначення "160". Головне нововведення – бензиновий атмосферний двигун на 1,8 літра, який замінив мотор об'ємом 1,6 літра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Крім того, тепер до складу установки входить батарея ємністю 1,4 кВт*год проти колишньої 1,2 кіловатної. Двигун E-Tech 160 складається зі згаданого 1,8-літрового "атмосферника" з безпосереднім упорскуванням, він розвиває 109 кінських сил проти 94 сил у колишнього 1,6-літрового агрегату.

Бензиновому ДВЗ допомагає стартер-генератор на 20 сил, коробка передач роботизована. За нею встановлений електромотор, що розвиває 49 сил. Сукупна потужність установки збільшилася зі 143 до 158 кінських сил.

Оновлений Captur із установкою E-Tech 160 витрачає 4,3 літра палива на 100 кілометрів замість колишніх 4,8 літра, а з місця до "сотні" модель розганяється за 8,9 секунди. Symbioz теж став динамічнішим.

Кросовери Renault Captur і Symbioz отримали гібридну силову установку нового покоління

Старт продажів оновлених гібридів у Європі намічено на липень. Renault Captur E-Tech 160 буде коштувати від 28 250 євро, а Symbioz – 33 100 євро. За даними компанії, з моменту прем'єри системи E-Tech першого покоління з позначенням у 2020 році по всьому світу було продано понад 750 тисяч гібридів марки.

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