Кроссоверы Renault Captur и Symbioz получили гибридную силовую установку нового поколения

Гибридные кроссоверы Renault Captur и Symbioz стали мощнее и экономичнее благодаря новому поколению гибридной установки E-Tech, получившей обозначение "160". Главное новшество - бензиновый атмосферный двигатель на 1,8 литра, который заменил мотор объемом 1,6 литра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме того, теперь в состав установки входит батарея емкостью 1,4 кВт*ч против прежней 1,2 киловаттной. Двигатель E-Tech 160 состоит из упомянутого 1,8-литрового "атмосферника" с непосредственным впрыском, он развивает 109 лошадиных сил против 94 сил у прежнего 1,6-литрового агрегата.

Бензиновому ДВС помогает стартер-генератор на 20 сил, коробка передач роботизированная. За ней установлен электромотор, развивающий 49 сил. Совокупная мощность установки увеличилась со 143 до 158 лошадиных сил.

Обновленный Captur с установкой E-Tech 160 расходует 4,3 литра топлива на 100 километров вместо прежних 4,8 литра, а с места до "сотни" модель разгоняется за 8,9 секунды. Symbioz тоже стал динамичнее.

Старт продаж обновленных гибридов в Европе намечен на июль. Renault Captur E-Tech 160 будет стоить от 28 250 евро, а Symbioz - 33 100 евро. По данным компании, с момента премьеры системы E-Tech первого поколения с обозначением в 2020 году по всему миру было продано более 750 тысяч гибридов марки.