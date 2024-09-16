Кросовери проти універсалів: переваги та недоліки конкурентів

Різного роду кросовери впевнено відбирають залишки ринкового пирога в інших класів авто. І машини з кузовом універсал, певно, останні, хто більш-менш впевнено тримає оборону свого сегменту у боротьбі за гаманець споживача. Чому саме універсал? Спробуємо з’ясувати разом.

Для початку нагадаємо, що таке універсал і що таке кросовер згідно заведеної в автомобільному світі класифікації.

Універсал – легкова машина з двохоб’ємним кузовом, пасажирська кабіна якої об’єднана з багажним простором. Традиційно універсал є частиною сімейства однієї моделі легкових авто, до якого зазвичай також входять хетчбек і седан. Універсал створюють на базі седана, тому в нього обов’язково буде довгий задній звис (корма, частина кузова позаду задніх коліс) – і в цьому головна їхня відмінність від коротких хетчбеків (і більшості кросоверів теж). Також задня стінка кузова універсалу не похила, а близька до вертикалі, і власне, це фактично не стінка, а суцільні двері для завантаження багажу.

Важливо, що універсал крім задньої частини нічим не відрізняється від інших кузовів сімейства. Відтак, більшість деталей універсала однакова з рештою варіацій сімейства, що полегшує ремонт і знижує ціну машини.

Кросовер – це взагалі тип кузову на межі різних класів, але найчастіше під ним розуміють так звані "паркетники" – дещо середнє між позашляховиком і сімейним авто, як то хетчбек чи той же універсал. Від позашляховика у "паркетника" трохи збільшений кліренс (плюс 2–3 см), великі масивні колеса, висока стеля салону і висока посадка в кріслах. Також частина кросоверів продається з приводом 4х4, (хоча слід сказати, що багато універсалів також мають таку комплектацію). У практичного сімейного авто кросовер запозичив об’єднаний з багажником салон і відсутність серйозної всюдихідної трансмісії.

Всередині корисний об’єм кросовера менший чим у більшості сімейних моделей, на базі яких його побудовано – адже багато простору в кузові займають арки великих коліс, а також більш складна підвіска і трансмісія. Так, в цілому такі кросовери часто проектують на технічній базі схожого за місткістю масового хетчбека, проте однакових деталей по кузову і салону в них зовсім мало.

Переваги кузова універсал перед кросовером

Велика місткість кузова, зокрема багажника;

Дешевші запчастини. В першу чергу це буде помітно при виборі шин (вони менші за розміром) і кузовних деталей (вони більш поширені);

Більш дешеве утримання. Багато які сервісні послуги для універсала як звичайного легкового авто дешевші, ніж для кросовера, який позиціонується як більш статусна машина.

Недоліки універсала

Жорстка задня підвіска. Через потребу вмістити більше вантажу, ніж хетчбек та седан, підвіску конструкторам доводиться підсилювати;

Малий дорожній просвіт. Довжина важкої машини на базі звичайного хетча підвищує ризик чіплятись днищем за дорогу при виїздах на природу і, наприклад, на зимових вулицях, з яких погано прибирають сніг.

Переваги кросовера перед універсалом

Пристосованість до шляхів низької якості. Збільшений кліренс, колеса більшого діаметру і підсилена підвіска дають більше впевненості на недоглянутих шляхах;

Добрий огляд дороги з-за керма завдяки високій посадці на сидінні;

Зручно сідати в салон, розташований на більшій висоті над дорогою.

Типові недоліки кросовера

Висока ціна, причому з точки зору споживача часто не виправдана. Кросовер подається автомобільному товариству як машина більш статусна – і за це доводиться доплачувати, хоча за комплектацією аналогічний універсал може бути аж ніяк не біднішим;

Висока витрата пального, що пояснюється більшою масою і гіршою аеродинамікою;

Замалий багажник. Всупереч очікуванням, більш масивний кросовер має меншу місткість кузова;

Гірша керованість. Більша маса і високий центр ваги створюють крени при енергійних маневрах і більшу схильність до заносів.

Якщо коротко

Так, кросовер – це модно і наче як універсально. А універсал – це ще більш універсально, хоча і дещо старомодно. Це два головні висновки, які слід взяти до уваги, якщо ви обираєте машину між цими двома форм-факторами. Є купа інших відмінностей, але всі вони залежать від розмірного класу кожного авто і конкретної моделі. Отже, радимо вам не помилитися при покупці.