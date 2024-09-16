Кроссоверы против универсалов: преимущества и недостатки конкурентов
Разного рода кроссоверы уверенно отбирают остатки рыночного пирога у других классов авто. И машины с кузовом универсал, пожалуй, последние, кто более или менее уверенно держит оборону своего сегмента в борьбе за кошелек потребителя. Почему именно универсал? Попробуем разобраться вместе.
О принципиальных отличиях между кроссоверами и универсалами читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocar, Car&Driver, Autobild.
Для начала напомним, что такое универсал и кроссовер согласно заведенной в автомобильном мире классификации.
Универсал – легковая машина с двухобъемным кузовом, пассажирская кабина которой объединена с багажным пространством. Традиционно универсал является частью семейства одной модели легковых автомобилей, в которую обычно также входят хэтчбек и седан. Универсал создают на базе седана, поэтому у него обязательно будет длинный задний свес (корма, часть кузова позади задних колес) – и в этом главное их отличие от коротких хэтчбеков (и большинства кроссоверов тоже). Также задняя стена кузова универсала не наклонна, а близка к вертикали, и, собственно, это практически не стена, а сплошная дверь для загрузки багажа.
Важно, что универсал помимо задней части ничем не отличается от других кузовов семейства. Следовательно, большинство деталей универсала одинаково с остальными вариациями семейства, что облегчает ремонт и снижает цену машины.
Кроссовер – это вообще тип кузова на грани разных классов, но чаще всего под ним понимают так называемые "паркетники" – несколько среднее между внедорожником и семейным авто, как хэтчбек или тот же универсал. От внедорожника у "паркетника" немного увеличен клиренс (плюс 2–3 см), большие массивные колеса, высокий потолок салона и высокая посадка в креслах. Также часть кроссоверов продается с приводом 4х4 (хотя следует сказать, что многие универсалы также имеют такую комплектацию). У практического семейного авто кроссовер позаимствовал объединенный с багажником салон и отсутствие серьезной вездеходной трансмиссии.
Внутри полезный объем кроссовера меньше, чем у большинства семейных моделей, на базе которых он построен – ведь много пространства в кузове занимают арки больших колес, а также более сложная подвеска и трансмиссия. Да, в целом такие кроссоверы часто проектируют на технической базе схожего по емкости массового хэтчбека, однако одинаковых деталей по кузову и салону у них совсем мало.
Преимущества кузова универсал перед кроссовером
- Большая емкость кузова, в частности багажника;
- Дешевые запчасти. В первую очередь это будет заметно при выборе шин (они меньше по размеру) и кузовных деталей (они более распространены);
- Более дешевое содержание. Многие сервисные услуги для универсала как обычного легкового авто дешевле, чем для кроссовера, который позиционируется как более статусная машина.
Недостатки универсала
- Жесткая задняя подвеска. По необходимости вместить больше груза, чем хэтчбек и седан, подвеску конструкторам приходится усиливать;
- Маленький дорожный просвет. Длина тяжелой машины на базе обычного хэтча повышает риск придираться днищем за дорогу при выездах на природу и, например, на зимних улицах, с которых плохо убирают снег.
Преимущества кроссовера перед универсалом
- Приспособленность к дорогам низкого качества. Увеличенный клиренс, колеса большего диаметра и усиленная подвеска дают больше уверенности в неухоженных путях;
- Хороший обзор дороги из-за руля благодаря высокой посадке на сиденье;
- Удобно садиться в салон, расположенный на большей высоте над дорогой.
Типичные недостатки кроссовера
- Высокая стоимость, причем с точки зрения потребителя частенько не оправдана. Кроссовер представляется автомобильному обществу как машина более статусная – и за это приходится доплачивать, хотя по комплектации аналогичный универсал может быть отнюдь не беднее;
- Высокий расход горючего, что объясняется большей массой и худшей аэродинамикой;
- Малый багажник. Вопреки ожиданиям, более мощный кроссовер имеет меньшую емкость кузова;
- Худшая управляемость. Большая масса и высокий центр тяжести создают крены при энергичных маневрах и большую склонность к заносам.
Если коротко
Да, кроссовер – это модно и как универсально. А универсал – это еще универсальнее, хотя и несколько старомодно. Это два главных вывода, которые следует принять во внимание, если вы выбираете машину между этими двумя форм-факторами. Есть куча других отличий, но все они зависят от размерного класса каждого авто и конкретной модели. Итак, рекомендуем вам не ошибиться при покупке.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о ТОП-5 гибридных кроссоверов украинского рынка.