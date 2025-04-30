Кросовер Aston Martin DBX отримав найшвидшу версію

Під капотом машини встановлено бітурбомотор AMG V8 4.0. У силового агрегата з'явилися нові збільшені турбокомпресори (як у гіперкара Aston Martin Valhalla) та вільніший випуск. Разом з іншими налаштуваннями це дозволило збільшити потужність з 707 до 727 к.с.

Дев'ятиступінчастий "автомат" отримав агресивніші налаштування, перемикання вгору відбуваються при більш високих обертах. Повний привід із муфтою на передній осі теж перекалібрований.

Пневматична підвіска з активними стабілізаторами отримала нові налаштування: заявлено, що кут крену в поворотах не перевищує 1,5 градуса. Як і на версії DBX700, штатно встановлені карбон-керамічні гальма з дисками діаметром 420 мм спереду та 390 мм ззаду.

Візуально впізнати нову версію DBX S найпростіше по новій решітці радіатора та іншому задньому бамперу, в якому двостволки випускної системи розташовані вертикально, а не горизонтально, як раніше. Споряджена маса кросовера Aston Martin DBX S не змінилась. Динаміка також практично не змінилася: максимальна швидкість - 310 км/год, розгін до "сотні" займає ті ж 3,3 с.

У продажу Aston Martin DBX S з'явиться у четвертому кварталі цього року. Очікується, що він стане помітно дорожчим за версію DBX707, за яку і так просять мінімум 250 тисяч доларів.