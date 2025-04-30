Кроссовер Aston Martin DBX получил самую быструю версию

Под капотом машины установлен битурбомотор AMG V8 4.0. У силового агрегата появились новые увеличенные турбокомпрессоры (как у гиперкара Aston Martin Valhalla) и более свободный выпуск. Вместе с другими настройками это позволило увеличить мощность с 707 до 727 л.с.

Девятиступенчатый "автомат" получил более агрессивные настройки, переключения вверх происходят при более высоких оборотах. Полный привод с муфтой на передней оси тоже перекалиброван.

Пневматическая подвеска с активными стабилизаторами получила новые настройки: заявлено, что угол крена в поворотах не превышает 1,5 градуса. Как и на версии DBX700, штатно установлены карбон-керамические тормоза с дисками диаметром 420 мм спереди и 390 мм сзади.

Визуально узнать новую версию DBX S проще всего по новой решетке радиатора и иному заднему бамперу, в котором двустволки выпускной системы расположены вертикально, а не горизонтально, как раньше. Снаряженная масса кроссовера Aston Martin DBX S не изменилась. Динамика также практически не изменилась: максимальная скорость - 310 км/ч, разгон до "сотни" занимает те же 3,3 с.

В продаже Aston Martin DBX S появится в четвертом квартале этого года. Ожидается, что он станет заметно дороже версии DBX707, за которую и так просят минимум 250 тысяч долларов.