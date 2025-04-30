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Кросовер Aston Martin DBX отримав найшвидшу версію

Середа 30 квітня 2025 13:31
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Кросовер Aston Martin DBX отримав найшвидшу версію Фото: Кросовер Aston Martin DBX отримав найшвидшу версію (media.astonmartin.com)
Автор: Константин Широкун

Кросовер від Aston Martin отримав екстремальну версію DBX S, яка повернула британському авто звання найпотужнішого бензинового позашляховика на ринку, випередивши Ferrari Purosangue.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Під капотом машини встановлено бітурбомотор AMG V8 4.0. У силового агрегата з'явилися нові збільшені турбокомпресори (як у гіперкара Aston Martin Valhalla) та вільніший випуск. Разом з іншими налаштуваннями це дозволило збільшити потужність з 707 до 727 к.с.

Кросовер Aston Martin DBX отримав найшвидшу версію

Дев'ятиступінчастий "автомат" отримав агресивніші налаштування, перемикання вгору відбуваються при більш високих обертах. Повний привід із муфтою на передній осі теж перекалібрований.

Пневматична підвіска з активними стабілізаторами отримала нові налаштування: заявлено, що кут крену в поворотах не перевищує 1,5 градуса. Як і на версії DBX700, штатно встановлені карбон-керамічні гальма з дисками діаметром 420 мм спереду та 390 мм ззаду.

Кросовер Aston Martin DBX отримав найшвидшу версію

Візуально впізнати нову версію DBX S найпростіше по новій решітці радіатора та іншому задньому бамперу, в якому двостволки випускної системи розташовані вертикально, а не горизонтально, як раніше. Споряджена маса кросовера Aston Martin DBX S не змінилась. Динаміка також практично не змінилася: максимальна швидкість - 310 км/год, розгін до "сотні" займає ті ж 3,3 с.

У продажу Aston Martin DBX S з'явиться у четвертому кварталі цього року. Очікується, що він стане помітно дорожчим за версію DBX707, за яку і так просять мінімум 250 тисяч доларів.

Кросовер Aston Martin DBX отримав найшвидшу версію

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