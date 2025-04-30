Кроссовер Aston Martin DBX получил самую быструю версию
Кроссовер от Aston Martin получил экстремальную версию DBX S, которая вернула британскому авто звание самого мощного бензинового внедорожника на рынке, опередив Ferrari Purosangue.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Под капотом машины установлен битурбомотор AMG V8 4.0. У силового агрегата появились новые увеличенные турбокомпрессоры (как у гиперкара Aston Martin Valhalla) и более свободный выпуск. Вместе с другими настройками это позволило увеличить мощность с 707 до 727 л.с.
Девятиступенчатый "автомат" получил более агрессивные настройки, переключения вверх происходят при более высоких оборотах. Полный привод с муфтой на передней оси тоже перекалиброван.
Пневматическая подвеска с активными стабилизаторами получила новые настройки: заявлено, что угол крена в поворотах не превышает 1,5 градуса. Как и на версии DBX700, штатно установлены карбон-керамические тормоза с дисками диаметром 420 мм спереди и 390 мм сзади.
Визуально узнать новую версию DBX S проще всего по новой решетке радиатора и иному заднему бамперу, в котором двустволки выпускной системы расположены вертикально, а не горизонтально, как раньше. Снаряженная масса кроссовера Aston Martin DBX S не изменилась. Динамика также практически не изменилась: максимальная скорость - 310 км/ч, разгон до "сотни" занимает те же 3,3 с.
В продаже Aston Martin DBX S появится в четвертом квартале этого года. Ожидается, что он станет заметно дороже версии DBX707, за которую и так просят минимум 250 тысяч долларов.
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