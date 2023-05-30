У Кропивницькому засудили колаборанта за підготовку атак на електропідстанції

Як розповіли у відомстві, СБУ вдалось зібрати докази вини щодо затриманого. Він виконував вороже завдання з коригування російських повітряних ударів по Кропивницькому.

Колаборант мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій в обласному центрі. За сигналами цього маячка росіяни мали скоригувати ракетний удар по енергооб’єкту.

"Співробітники СБУ затримали зловмисника наприкінці січня 2023 року під час встановлення ним "GPS-навідника" на міську електропідстанцію. За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна", - сказано в повідомленні.

Слідчі з'ясували, що колаборантом виявився місцевий житель, якого ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Це вдалося завдяки прокремлівським поглядам, які він неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

"На підставі зібраних доказів, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні будуть судити дев'ятьох окупантів, які проводили "зачистки" на тимчасово окупованих територіях. Злочинцям загрожує довічне ув'язнення.

Тим часом зрадник, який "зливав" позиції захисників Маріуполя, наступні десять років проведе за ґратами.