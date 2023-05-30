В Кропивницком осудили коллаборанта за подготовку атак на электроподстанции

Как рассказали в ведомстве, СБУ удалось собрать доказательства вины по поводу задержанного. Он выполнял враждебную задачу по корректировке российских воздушных ударов по Кропивницкому.

Коллаборант должен был установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в областном центре. По сигналам этого маячка россияне должны были скорректировать ракетный удар по энергообъекту.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в конце января 2023 года при установке им "GPS-наводчика" на городскую электроподстанцию. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что коллаборантом оказался местный житель, которого ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения. Это удалось благодаря прокремлевским взглядам, которые он неоднократно обнародовал среди окружающих.

"На основании собранных доказательств, суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства", - сообщили в СБУ.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Украине будут судить девять оккупантов, проводивших "зачистки" на временно оккупированных территориях. Преступникам грозит пожизненное заключение.

Тем временем предатель, который "сливал" позиции защитников Мариуполя, следующие десять лет проведет за решеткой.