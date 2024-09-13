Що сталось

Навесні 2024-го голова ВЛК налагодив "схему" з визнання "непридатними" до служби чоловіків. "Послуга" коштувала від 2 до 10 тисяч доларів. Ціна залежала від складності оформлення документів.

"До схеми фігурант залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації й ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов’язаних", - пише ДБР.

Фото: у Кропивницькому викрили голову ВЛК на "схемі" для ухилянтів (dbr.gov.ua)

Протягом пів року обидва заробили на "схемі" понад мільйон гривень.

Що загрожує

Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігурантів та встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб.

Затриманим повідомили про підозру одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Обидвом загрожує до 10 років тюрми.