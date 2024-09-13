Что произошло

Весной 2024-го председатель ВВК наладил "схему" по признанию "непригодными" к службе мужчин. "Услуга" стоила от 2 до 10 тысяч долларов. Цена зависела от сложности оформления документов.

"К схеме фигурант привлек врача диспансера, которая искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы относительно имеющихся проблем со здоровьем военнообязанных", - пишет ГБР.

Фото: в Кропивницком разоблачили главу ВВК на "схеме" для уклонистов (dbr.gov.ua)

В течение полугода оба заработали на "схеме" более миллиона гривен.

Что угрожает

Работники ГБР проводят обыски по месту работы фигурантов и устанавливают полный круг причастных к сделке лиц.

Задержанным сообщили о подозрении получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обоим грозит до 10 лет тюрьмы.