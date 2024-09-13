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В Кропивницком разоблачили главу ВВК на "схеме" для уклонистов

Фото: в Кропивницком разоблачили главу ВВК на "схеме" для уклонистов (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Кропивницком разоблачили председателя военно-врачебной комиссии (ВЛК) на «схеме» по продаже «белых» военных билетов. "Услуга" стоила от 2 до 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что произошло

Весной 2024-го председатель ВВК наладил "схему" по признанию "непригодными" к службе мужчин. "Услуга" стоила от 2 до 10 тысяч долларов. Цена зависела от сложности оформления документов.

"К схеме фигурант привлек врача диспансера, которая искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы относительно имеющихся проблем со здоровьем военнообязанных", - пишет ГБР. 

 

Фото: в Кропивницком разоблачили главу ВВК на "схеме" для уклонистов (dbr.gov.ua)

В течение полугода оба заработали на "схеме" более миллиона гривен.

Что угрожает

Работники ГБР проводят обыски по месту работы фигурантов и устанавливают полный круг причастных к сделке лиц.

Задержанным сообщили о подозрении получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Обоим грозит до 10 лет тюрьмы. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Национальная полиция Украины в это время разоблачила на взятке заместителя руководителя Ивано-Франковского ОТЦК и двух служащих районного ТЦК.

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ВЛККропивницкий