В Кропивницькому пролунав вибух

"У Кропивницькому пролунав вибух", - йдеться у повідомленні suspilne.media.

Трохи пізніше голова ОВ Андрій Райкович повідомив, що після звуків вибуху у Кропивницькому районі попередньо - без надзвичайних подій. Він також попросив не ігнорувати тривогу.

Повітряна тривога в Україні

Близько 14:00 у частині регіонів України було оголошено тривогу. "Червоними" через загрозу стали Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька та Дніпропетровська області.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету з Херсона у північно-західному напрямку, зокрема, у напрямку Кропивницького.

Зазначимо, що раніше 1 червня тривогу оголошували по всій Україні через злет МіГ-31К. Також близько 12:00 тривогу оголошували у частині регіонів країни. Тоді повідомлялося про вибух у Миколаєві.