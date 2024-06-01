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В Кропивницькому пролунав вибух

Фото: у Кропивницькому пролунав вибух 1 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

1 червня у Кропивницькому стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"У Кропивницькому пролунав вибух", - йдеться у повідомленні suspilne.media.

Трохи пізніше голова ОВ Андрій Райкович повідомив, що після звуків вибуху у Кропивницькому районі попередньо - без надзвичайних подій. Він також попросив не ігнорувати тривогу.

Повітряна тривога в Україні

Близько 14:00 у частині регіонів України було оголошено тривогу. "Червоними" через загрозу стали Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька та Дніпропетровська області.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету з Херсона у північно-західному напрямку, зокрема, у напрямку Кропивницького.

Зазначимо, що раніше 1 червня тривогу оголошували по всій Україні через злет МіГ-31К. Також близько 12:00 тривогу оголошували у частині регіонів країни. Тоді повідомлялося про вибух у Миколаєві.

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