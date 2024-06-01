RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кропивницком раздался взрыв

Фото: в Кропивницком раздался взрыв 1 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

1 июня в Кропивницком случился взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В Кропивницком прогремел взрыв", - говорится в сообщении suspilne.media.

Чуть позже глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что после звуков взрыва в Кропивницком районе предварительно - без чрезвычайных событий. Он также попросил не игнорировать тревогу.

Воздушная тревога в Украине

Около 14:00 в части регионов Украины была объявлена тревога. "Красными" из-за угрозы стали Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете из Херсона в северо-западном направлении, в частности, в направлении Кропивницкого.

Отметим, что ранее 1 июня тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета МиГ-31К. Также около 12:00 тревогу объявляли в части регионов страны. Тогда сообщалось о взрыве в Николаеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КропивницкийВзрывВзрывы