В Кропивницком раздался взрыв

"В Кропивницком прогремел взрыв", - говорится в сообщении suspilne.media.

Чуть позже глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что после звуков взрыва в Кропивницком районе предварительно - без чрезвычайных событий. Он также попросил не игнорировать тревогу.

Воздушная тревога в Украине

Около 14:00 в части регионов Украины была объявлена тревога. "Красными" из-за угрозы стали Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете из Херсона в северо-западном направлении, в частности, в направлении Кропивницкого.

Отметим, что ранее 1 июня тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета МиГ-31К. Также около 12:00 тревогу объявляли в части регионов страны. Тогда сообщалось о взрыве в Николаеве.