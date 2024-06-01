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У Миколаєві пролунав вибух

Миколаїв, Субота 01 червня 2024 12:26
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У Миколаєві пролунав вибух Фото: у Миколаєві пролунав вибух 1 червня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

1 червня у Миколаєві пролунав вибух. Він прогримів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

Трохи пізніше Сєнкевич назвав причину вибуху.

"Друзі, без паніки. Вибух стався у повітрі. Повітряна тривога досі триває, тому будьте в безпеці", - зазначив він.

Повітряна тривога

Близько 12:00 у частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. А саме у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській.

У Миколаєві пролунав вибух

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики з півдня.

Зазначимо, вранці 1 червня повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт МіГ-31К.

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Миколаїв Вибухи
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