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У Кропивницькому пролунали звуки вибухів

Фото: у Кропивницькому пролунали звуки вибухів вранці 2 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Кропивницькому Кіровоградської області пролунали звуки вибухів сьогодні вранці 2 січня. По всій території України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кропивницькому чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про причини чи наслідки вибухів поки що не надходило.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про проліт ракет у напрямку Кропивницького. 

Наразі у всіх областях України оголошена повітряна тривога. Зафіксовано пуски ракет із російських стратегічних бомбардувальників. Людей закликають перебувати в укриттях.

Нічна атака дронів по Україні

У ніч на 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.

У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.

У КМВА повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.

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