В Кропивницком раздались звуки взрывов сегодня ночью, 5 октября. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в сторону Кировоградской области. Жителей призывают находиться в укрытиях во время опасности с воздуха или соблюдать правила "двух стен".

Атака дронов и ракет по Украине

Сегодня ночью, 5 октября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе атак ракет и дронов.

После этого в Миргороде Полтавской области слышали звук взрыва.