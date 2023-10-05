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В Кропивницком раздались звуки взрывов

Кропивницкий, Четверг 05 октября 2023 02:00
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В Кропивницком раздались звуки взрывов Фото: в Кропивницком прогремели взрывы ночью 5 октября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Кропивницком раздались звуки взрывов сегодня ночью, 5 октября. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в сторону Кировоградской области. Жителей призывают находиться в укрытиях во время опасности с воздуха или соблюдать правила "двух стен".

Атака дронов и ракет по Украине

Сегодня ночью, 5 октября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе атак ракет и дронов.

После этого в Миргороде Полтавской области слышали звук взрыва.

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Кропивницкий Взрыв
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